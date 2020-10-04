الأغواط: ثلاث سنوات حبسا نافذا لشخص في قضية النصب

عالجت مصالح الأمن الحضري السابع بولاية الأغواط قضية متعلقة بالنصب.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى قيام شخص بعد وفاة والده بنشر منشور عبر صفحته على الفايسبوك.

وأعلم في المنشور أن واجب العزاء يكون عبر الهاتف، وذلك في إطار الإحترازات التي إعتمدتها العائلة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف البيان، أنه تم الإتصال به من طرف شخص مجهول عبر هاتفه مخطرا إياه أنه يدين لوالده المتوفي بمبلغ مالي بعدما باعه مواد تجميل.

ليقوم على إثر ذلك بتسديد هذا الدين، ليكتشف فيما بعد أنه تعرض للنصب كون المعني يزاول نشاط تجاري أخر.

وبعد التحقيق المفتوح من قبل الأمن الحضري السابع بخصوص الشكوى التي تقدم بها الضحية أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه.

ويبلغ المتهم 34 سنة، الذي تم توقيفه في ظرف قياسي بعد تكثيف الأبحاث و التحريات التي تم مباشرتها في هذا الشأن.

بعد استكمال الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، الذي أحال الملف على قاضي الحكم.

ليصدر ضده حكم يقضي بثلاثة سنوات حبسا نافذا مع الإيداع، وغرامة مالية قدرها 100000.00 دينار.