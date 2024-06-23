الأغواط: جمع 9360 قطعة جلد في عيد الأضحى المبارك

كشف المدير العام بالنيابة للمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية الأغواط مرفوعة مهدي. عن جمع عمال مركز الردم التقني لولاية الأغواط بالتنسيق مع مصالح البلديات 9360 قطعة جلد. في إطار حملة جمع جلود أضاحي عيد الأضحى المبارك التي أطلقتها وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

حيث بعد عملية الفرز والمعالجة، تم تثمين 4636 قطعة جلد، أي بنسبة إسترجاع قدرت بـ 49.52 % مع تسخير لهذه العملية حسب المتحدث 52 عاملا موزعا على المراكز.

كما شكر المتحدث كل المساهمين في العملية والساهرين عليها. بدءا من اللجنة القطاعية المكلفة بالتحسيس والتوعية، برئاسة والي ولاية الأغواط فضيل ضويفي. و أيضا مهندسي النظافة للبلديات و رؤساء الدوائر، و كذا عمال مراكز الردم التقني. إضافة إلى المؤسسة المكلفة بنقل 03 حمولات من كمية الجلود المجمعة والمعالجة من مركز الردم التقني لولاية الاغواط إلى المؤسسة العمومية للجلود بالجلفة قدرت بـ 4636 قطعة جلد. بالإضافة كذلك إلى شاحنة 07 أطنان تابعة للمؤسسة. و هذا في إطار إتفاقية مبرمة بين مجمع ” جيتاكس” والمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية الأغواط.