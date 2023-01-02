الأغواط: حجز أزيد من 109 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين

تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك والفرقة متعددة المهام للجمارك بقطارة، التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة. من حجز 1601 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وفي عملية ثانية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية. بالتنسيق مع كل من أعوان الفرقة الجهوية للجمارك المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط. وأفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز 109200 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

حيث تم على إثر العمليتين حجز مركبتين استعملتا في التهريب، مع إحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العمليتان جاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم الدائم في سبيل مكافحة كل ما من شأنه زعزعة النظام والأمن العامين. أو المساس بصحة المواطن وسلامته.