الأغواط : حجز أزيد من 18 ألف قرص مهلوس وقرابة 20 كلغ كيف معالج

تمكن أعوان كل من الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب للجمارك في الأغواط، والفرقة المتنقلة للجمارك بالجلفة. والفرقة المتعددة المهام للجمارك بالأبيض سيدي الشيخ. بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والعسكرية المختصة، من تنفيذ ثلاث عمليات نوعية.

وأسفرت عملية الأغواط عن حجز 18.900 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ؛ حجز 19,835 كلغ من الكيف المعالج؛ توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. حجز مركبتين سياحيتين استعملتا في نقل هذه السموم.

وأكدت هذه النتائج جاهزية مصالح الجمارك الجزائرية وعزمها المتواصل على التصدي لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات. والمؤثرات العقلية، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين.

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