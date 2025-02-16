الأغواط.. حجز أزيد من 2000 قرص “بريغابالين”

تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك بغرداية، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان، من تنفيذ عملية ناجحة أسفرت عن حجز 2264 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأفاد بيان لمصالح الجمارك، ان العملية مكنت من حجز 2264 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ. و ضبط 487.5 غرام من الكيف المعالج، مع توقيف شخص متورط وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

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