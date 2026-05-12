الأغواط..حجز أزيد من 21 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، من حجز 21.100 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”. خلال ثلاث عمليات متفرقة بكل من الجلفة، قطارة وغرداية، كانت مخبأة على متن سيارات سياحية.

وقد أسفرت العمليات على غرار حجز 21.100 قرص مهلوس، ضبط وسائل النقل المستعملة. توقيف المشتبه فيهم وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد هذه العمليات التزام الجمارك الجزائرية بمواصلة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

