الأغواط: حجز أكثر من 17 كلغ مخدرات وتوقيف شخصين

تمكنت الفرقة المتعددة المهام بأفلو، التابعة لإقليم إختصاص مفتشية أقسام الجمارك بالأغواط. رفقة أعوان المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة، وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمصالح أمن ولاية الأغواط. من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 17,780كغ، على متن سيارة سياحية.

العملية جاءت في إطار تعزيز التعاون الميداني المشترك بين مصالح الجمارك ومختلف الأجهزة الأمنية. حيث أسفرت عن حجز وسيلة النقل وتوقيف المتهمين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

وتندرج العملية في إطار تجند أجهزة الدولة في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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