الأغواط: حجز أكثر من 19.5 قنطار من الدجاج الفاسد

حجزت عناصر أمن دائرة افلو بأمن ولاية الأغواط، كمية من اللحوم والبيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت على إثر دورية من قبل عناصر أمن الدائرة بقطاع الاختصاص. تم على إثرها توقيف شخص في العقد الثالث من العمر على متن شاحنة تبريد. أين مكنت المراقبة الدقيقة لها من حجز كمية من اللحوم البيضاء قدر وزنها 18.36 قنطار. و كمية من أحشاء الدجاج وزنها 168.50 كلغ.

و بعد معاينة الكمية المحجوزة من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتهما للاستهلاك البشري. تم إتلافها بمركز الردم التقني بمدينة أفلو،من طرف اللجنة المختصة .

بعد إتمام ملف الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه تم تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا. عن قضية جنحة العرض ووضع للبيع منتوج يعلم انه فاسد و خطير للاستعمال البشري. جنحة العرض ووضع للبيع مواد لتغذية الإنسان و منتجات يعلم أنها مغشوشة و فاسدة