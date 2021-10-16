الأغواط: حجز أكثر من 7 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الأمن لولاية الأغواط، من ضبط أربعة أشخاص وحجز أزيد أكثر من 7 آلاف قرص مهلوس.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح شرطة الأغواط، ضبطت 4 أشخاص وحجزت أزيد من 7200 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة.

إضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع ومبلغ مالي.

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