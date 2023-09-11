الأغواط.. حجز أكثر من 7 قناطير  لحوم بيضاء غير صالحة للإستهلاك

حجز عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية الأغواط، كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري كانت على متن شاحنة.

وجاءت العملية في إطار مراقبة مختلف المركبات على مستوى الحواجز الشرطية، أين تم العثور داخل مقطورة إحدى الشاحنات على كمية من اللحوم البيضاء ” دجاج ” غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم بعد التنسيق مع اللجنة المختلطة، معاينة الكمية المحجوزة المقدرة بــ: 720 كلغ من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط التي تولت مواصلة التحقيق في القضية.

ليتم إتلاف الكمية المحجوزة مع تقديم المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، أمام النيابة المختصة إقليمياً على أساس جرم نقل وعرض وبيع منتوج غير صالح للاستهلاك مع العلم أنه فاسد عدم احترام إلزامية مطابقة المنتوج، عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري.