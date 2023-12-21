الأغواط: حجز قرابة 450 كلغ من الدجاج و22.6 كلغ من أحشاء فاسدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني اليوم بالأغواط من جز كمية معتيرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري.

العملية تمت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي الدلاعة على مستوى الطريق الولائي رقم 133 الرابط بين مدينة حاسي الدلاعة وقصر الحيران.

أين تم توقيف شاحنة من نوع kia تبين بأنها محملة بحوالي 450 كلغ من الدجاج و22.6 كلغ من أحشاء الدجاج ( كبد ).

ليتبين ان الكمية المحجوزة تخالف شروط التخزين وعدم امتلاك الشهادة الصحية للمنتجات الحيوانية. حيث تم حجزها وإتلافها بالمفرغة العمومية لبلدية حاسي الدلاعة مع تحرير محضر إتلاف.