الأغواط.. حجز 2429 كبسولة “بريغابالين”

حجزت مصالح الجمارك بالأغواط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تُقدر بـ2429 كبسولة من نوع “بريغابالين 300 ملغ”.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، اسفرت العملية عن حجز بـ2429 كبسولة من نوع “بريغابالين” 300 ملغ. في عمليتين ميدانيتين مشتركتين مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى سيارتين سياحيتين. مع توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

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