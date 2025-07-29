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أخبار الجزائر

الأغواط.. حجز 450 كلغ كيف معالج

بقلم عايدة.ع
الأغواط.. حجز 450 كلغ كيف معالج
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تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب، التابعة لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز كمية معتبرة من المخدرات، قدرت بـ 450 كلغ من الكيف المعالج.

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها، أن كمية المخدرات والمقدرة بـ 450 كلغ  كانت على متن شاحنة.

مشيرة أن العملية أسفرت عن حجز وسيلة النقل وتوقيف المتهم مع إحالته على الجهات القضائية المختصة.

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