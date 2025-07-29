الأغواط.. حجز 450 كلغ كيف معالج

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب، التابعة لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز كمية معتبرة من المخدرات، قدرت بـ 450 كلغ من الكيف المعالج.

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها، أن كمية المخدرات والمقدرة بـ 450 كلغ كانت على متن شاحنة.

مشيرة أن العملية أسفرت عن حجز وسيلة النقل وتوقيف المتهم مع إحالته على الجهات القضائية المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور