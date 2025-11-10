الأغواط.. حجز 9750 كبسولة مهلوسة

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ، تُقدر بـ 9750 كبسولة.

وأوضحت مصالح الجمارك، أن العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وحجز وسيلة النقل المستعملة في عملية التهريب.

وأشرات ذات المصالح أن هذه العملية في إطار الدور الحمائي الذي تضطلع به الجمارك الجزائرية في مكافحة مختلف أشكال التهريب. وحماية الصحة العمومية.

