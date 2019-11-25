الأغواط: خلافات بعض اعضاء المجلس الولائي مع الرئيس تعصف بالمصادقة على الميزانية الاضافية لسنة 2020

أخبار الجزائر
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الأغواط: خلافات بعض اعضاء المجلس الولائي مع الرئيس تعصف بالمصادقة على الميزانية الاضافية لسنة 2020
بقلم مصطفى بن مسعود

عاد من جديد سيناريو الخلافات والملاسنات الكلامية، يطفو على سطح المجلس الشعبي الولائي بالاغواط .

وجاءت هذه الخلافات على هامش اقدامهم صبيحة اليوم على عقد دورة غير عادية في عدم المصادقة للمرة الثانية على التوالي على الميزانية الاضافية للسنة المقبلة.

حيث وان كان الجميع قد ابدو رغبتهم بالمصادقة الجماعية على الميزانية ،غير ان المشاحنات القائمة بين بعض الاعضاء والرئيس.

اخلطت جميع الاوراق بمجرد رفع الجلسة عدم موافقته على تحديد موعد ثابت لعقد الدورة المقبلة، رغم تأكيده على ارسال دعوات مسبقة.

وهو مااضطر بوالي الولاية الى رفع الميزانية الى وزارة الداخلية وسط حالة من الغضب والفوضى التي عمت المكان.


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