قام رجل الأعمال عيسى حمدي في الأغواط بتخصيص مبلغ 2.4 مليار سنتيم لمساعدة العائلات الفقيرة عبر 24 بلدية بالولاية.

وجاءت هذه الهبة تضامنا من عيسى حمدي مع هذه الفئة الهشة التي هي بدون دخل وتقديرا منه للأزمة وما تعانيه الجزائر والأغواط خاصة.

هذا وقد أكد الحاج عيسى أيضا مساعدته لقطاع الصحة بالأغواط، حيث تم تخصيص سيارتين من مؤسسة عيسى حمدي لخدمة عمال المستشفى.

كما يتم السعي للبحث عن بعض اللوازم الصحية كالكمامات، المعقمات والقفازات.

يذكر أنها المبادرة الثانية في أقل من سنتين يقوم بها رجل الأعمال بعد مساهمته في تزويج 200 شاب من الأغواط العام الماضي.