الأغواط ستستلم مستشفى الأمراض العقلية خلال السداسي الأول لـ2019

من المنتظر أن يدخل مستشفى الأمراض العقلية 120سرير بالأغواط حيز الخدمة، قبل نهاية السنة الجارية 2019، وفق بيان لمصالح الولاية.

وبلغت أشغال هذه المنشأة الصحية الهامة نسبة تقارب 90 في المائة بورشاتها، على أن يتم إستلامها خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

وباشرت مصالح مديرية الصحة، بإقتناء التجهيزات اللازمة التي رصد لهاغلاف مالي قيمته 1.7ملياردج، وذلك بغرض ضمان تجهيزالمستشفى في الآجال المحددة.

من جهته تسجل أشغال إنجاز مشروع مركز مكافحة السرطان140 سرير وتيرة متسارعة، والذي يرتقب استلامه أيضا قبل نهاية 2019.