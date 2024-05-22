الأغواط.. شاب يطعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر على “الأنستغرام”

أقدم شاب اليوم الأربعاء، على طعن شقيقته بخنجر خلال بث مباشر على “الأنستغرام” بحي 800 سكن بمدينة الأغواط.

وحسب مصادر النهار، فإن الجريمة وقعت في حدود الساعة 16:45 مساء اليوم، أين كانت الضحية بصدد الظهور في بث مباشر على حسابها في أنستغرام، قبل أن يقدم شقيقها على طعنها بخنجر على مستوى الرقبة.

كما بقي الخنجر الذي استعمل في الجريمة مغروسا في رقبة الضحية خلال بث “اللايف”.

وقد تم نقل الضحية في الأربعينات من العمر إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وكانت ابنة الضحية كانت برفقتها ساعة وقوع الجريمة وراحت تصور والدتها ملقاة على الأرض وهي في حالة هستيريا

وقد أظهرت المشاهد الضحية وهي ملقاة على الأرض مضرجة بدمائها وترفع السبابة للتشهد.