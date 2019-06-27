الأغواط..طالب يخطب زميلته أثناء مناقشتهما مذكرة التخرج

شهدت كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة عمار ثليجي بالاغواط حادثة امتزجت فيها الغرابة بالجمال، بمناقشة مذكرة تخرج.

حيث أقدم طالب جامعي أثناء مناقشة مذكرة تخرجه رفقة زميلته لنيل شهادة الماستر في تخصص العلوم الاقتصادية إلى طلب يدها للزواج امام جميع الحاضرين من أساتذة مناقشين وأولياء الطالبين.

حيث كانت الحادثة عبارة عن مفاجأة حقيقية للجميع، لأن الطالب لم يبلغ اي احد مسبقا لتتعالى الزغاريد والتبريكات بالقاعة لتكون بذلك الفرحة مزدوجة فرحة التخرج و فرحة الخطبة.

تمنياتنا لهما بدوام الصحة والعافية والف مبروك.