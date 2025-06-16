الأغواط.. عام حبسا نافذا لمُتهمة بنشر وتسريب مواضيع البكالوريا

أصدرت محكمة أفلو بالأغواط عقوبة عام حبسا نافذا مع الأمر بالإيداع في حق متهمة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري. وذلك بعد تورطها بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا باستخدام وسائل الاتصال عن بعد. حسب بيان للهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة أفلو الرأي العام، أنه في إطار متابعة سير الامتحانات الرسمية وتأمينها، تم بتاريخ 2025/06/16 متابعة متهمة (01) وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد، طبقا للمواد 253 مكرر 6 253 مكرر 7، 253 مكرر 11 من قانون العقوبات”.

وبعد المحاكمة، صدر حكم حضوري وجاهي، قضى بإدانة المتهمة وعقابها بسنة حبسا نافذا و 100.000 دج غرامة نافذة. استنادا إلى المصدر ذاته.