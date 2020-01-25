الأغواط: عمال النظافة يشلون المدينة للمطالبة بحقوقهم العالقة منذ سنوات

عقب تدهور ظروفهم المعيشية والمهنية

إنتفض نهاية الاسبوع العشرات من عمال بلدية الأغواط المنضوين تحت لواء نقابة ” السناباب” في إضراب عن العمل.

لاسيما منهم ” أسياد الرجال” الذين يسهرون على نظافة الاحياء، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتمكينهم من مختلف المستحقات العالقة منذ سنوات.

وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية التي شلت في بدايتها بعض فروع الحالة المدنية وبنسبة قياسية رفع القمامات المنزلية الى تدهور الحالة الاجتماعية والمهنية للعمال .

من خلال حرمانهم من تلقي منحة التمدرس منذ سنة 2014 الى جانب منح الاقدمية و الالبسة التي مر عليها وقت طويل.

خاصة بالنسبة لاسياد الرجال , ضف الى ذلك منح اعوان الشبابيك والسواق ومصاريف تنقلهم ، على غرار عدم تفعيل مصلحة طب العمل التي تعد جد ضرورية من اجل التصدي للاخطار المهنية.

كما طالب بيان السناباب ضرورة توفير الاوراق عبر مختلف شبابيك الحالة المدنية تفاديا لاي احراج مع المواطنين. وتفعيل مهام اللجنة المتساوية الاعضاء بمافي ذلك ايجاد اطار قانوني لحماية رؤساء المصالح والموظفين من الاخطاء الادارية غير المقصودةِ.

مع ضرورة تعيين مسؤول للمخزن و توفير العتاد وقطع الغيار اللازمة للاليات وعتاد النظافة وحافلات النقل المدرسي المعطلة.

وقد وجه هؤلاء اتهامهم في تصريحات خصت بها ” النهار” الى اعضاء المجلس الشعبي البلدي مطالبين اياهم بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

لدرجة انه حرم المتعاقدين من تسلم رواتبهم للشهر الثاني على التوالي واقصاءهم من الحق في الحصول على قطع ارضية.

وهذا مقارنة برواتبهم الهزيلة التي لاتتعدى السلم القانوني للاستفادة.مصممين على توسيع نطاق الاضراب لغاية الاستجابة الى مطالبهم المشروعة.

في الوقت الذي باءت فيه كل المحاولات بالفشل لايجاد الرد من قبل شيخ البلدية نظرا لوجود هاتفه دوما خارج نطاق التغطية.