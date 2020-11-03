الأغواط: غلق مؤقت لإبتدائية بوڨرين علي لثبوت حالتين بفيروس كورونا

أصدرت مديرية التربية بولاية الأغواط بيانا حول غلق مؤقت لإبتدائية بوڨرين علي بعد ثبوت إصابة طاقمها بفيروس كورونا.

ووفق بيان المديرية قرار الغلق المؤقت جاء بعد اشتباه حالتين بفيروس كوفيد 19 ويتعلق الأمر بمديرة المؤسسة وأستاذة.

قرار الغلق جاء من قبل والي الولاية بعد تنقل طاقم طبي مختص صبيحة اليوم بأمر من اللجنة الصحية التي عاينت المدرسة رفقة مدير التربية عيسى أكساس

وبناءا على ذلك سيتم غلق الإبتدائية إبتداء من يوم 4 نوفمبر إلى غاية 17 من نفس الشهر ولمدة 14يوم.

كما نوهت المديرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إبلاع التلاميذ وأولياء أمورهم بهذا القرار المؤقت.

كما نوهت المديرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إبلاع التلاميذ وأولياء أمورهم بهذا القرار المؤقت.