الأغواط: غلق مقر بلدية حاسي الدلاعة احتجاجا على أزمة الماء الشروب

أقدم عدد من مواطني بلدية حاسي الدلاعة،الواقعة على بعد 100 كلم جنوب عاصمة الأغواط، اليوم الأحد، على غلق مقر البلدية احتجاجا على أزمة العطش التي تعيشها البلدية، و التي تتكرر مع كل موسم صيف.

يذكر أن المواطنين يلجأون إلى وسائل النقل، من أجل جلب المياه من مناطق بعيدة عنهم.

وأكد مدير الجزائرية للمياه بالأغواط، أن التسيير في حاسي الدلاعة خاضع للبلدية.

و مع ذلك أكد ذات المتحدث، أن مصالح الولاية قد قامت بتسجيل مشروع يهدف لجلب المياه من منطقة ضاية اللوح، وستبدأ الأشغال به قريبا.

الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة، هو بعد المياه عن سطح الأرض، والذي يفوق 600 متر، و بالتالي فإن مضخات التي تمتص المياه من هذا العمق تكون عرضة للتلف دوما.