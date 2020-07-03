الأغواط… قتل شاب ثلاثيني بالسلاح الأبيض وتوقيف شابين مشتبه فيهما

اهتز صبيحة اليوم الجمعة، سكان مدينة الأغواط، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من العمر.

تعرض الشاب إلى عملية طعن بالسلاح الأبيض أردته قتيلا بعين المكان، بناحية محطة المسافرين القديمة.

وحسب مايروح هنا وهناك فإن الضحية كان برفقة بعض الأصدقاء في جلسة سمر ليليلة، غير أنها تحولت إلى عراك انتهى بكارثة حقيقية.

وعلمت مصادرنا أن الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية، تمكنت في ظرف وجيز من توقيف شابين مشتبه فيهما، فيما تبقى تواصل تحقيقاتها لمعرفة هوية البقية لاسيما الفاعل الرئيسي في قضية الحال و لوقوف على الأسباب المؤدية إلى ذلك.