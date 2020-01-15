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الأغواط.. قتيل وجريح في حادث دهس بتاجموت

أخبار الجزائر
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الأغواط.. قتيل وجريح في حادث دهس بتاجموت
بقلم نويس عبد الجلال

هلك شخص، فيما جُرح آخر، في حادث مرور مميت، وقع اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 23 ببلدية تاجموت في الأغواط.

وذكر بيان الحماية، أنّ الحادث الذي نجم عن دهس سيارة أجرة قد خلّف مقتل شخص من جنس ذكر وجرح آخر من نفس الجنس.
وقال ذات البيان، أنّ الضحية الأولى توفي في عين المكان، أما الجريح البالغ من العمر 28 سنة، تم إسعافه في عين المكان.
وسجلت الحماية المدنية تدخلها فور وقوع الحادث، حيث قامت بإجلاء الضحية وإسعاف المصاب وتحويلهما إلى مستشفى أحميدة بن عجيلة.
فيما باشرت المصالح الأمنية المختضة إقليميا في فتح تحقيق حول أسباب وملابسات الحادث.

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