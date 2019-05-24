الأغواط: قرية الحاجب.. خارج مجال التنمية

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الأغواط: قرية الحاجب.. خارج مجال التنمية
بقلم وافي مهاجري

تعاني قرية الحاجب بولاية الاغواط عديد المشاكل التي جعلها تحت خط المسؤولين في كل المجلات، خاصة قطاع الصحة .


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