الأغواط: قرية الحاجب.. خارج مجال التنمية
تعاني قرية الحاجب بولاية الاغواط عديد المشاكل التي جعلها تحت خط المسؤولين في كل المجلات، خاصة قطاع الصحة .
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تعاني قرية الحاجب بولاية الاغواط عديد المشاكل التي جعلها تحت خط المسؤولين في كل المجلات، خاصة قطاع الصحة .
https://www.youtube.com/watch?v=petRdzZuGRc
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