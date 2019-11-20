الأغواط.. مشادات وملاسنات في الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي

شهد صبيحة اليوم الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي بمقر ولاية الأغواط ملاسنات وفوضى عارمة الاولى من نوعها.

حيث وقع جدال بين أعضاء الدورة والرافضين لها، وقد صرح النائب علي العايب للنهار أون لاين، أن سبب رفض الدورة ناتج عن عدم إكتمال النصاب القانوني وعدم حضور بقية الاعضاء وهو ما يتنافى مع القانون المنصوص عنه بالمجلس الشعبي الولائي.

وأكد لنا النائب قيساري طاهر أن عدم جدولة الحالة الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة بالولاية من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي عطاءالله تاج.

وهذا ما دفع بعض النواب إلى رفض عقد الدورة العادية في حين إضطر والي الولاية عبدالقادر برادعي إلى إلغاء الدورة ورفع الجلسة على أن يتم عقد الدورة في وقت لاحق وتسوية الخلافات بين النواب وتوحيد الكلمة.

جهة أخرى طالب النواب بعقد جلسة طارئة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي وهذا للنظر في مختلف المشاكل التي يتخبطون فيها.