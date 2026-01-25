الأغواط: مشاريع صحية تدخل حيز التجسيد قريبًا

في خطوة تعكس التفاعل الإيجابي مع الإنشغالات التنموية لولاية الأغواط، إستجاب وزير الصحة لجملة من الإحتياجات الجوهرية التي طرحها الوالي محمد بن مالك. في إطار رؤية متكاملة ترمي إلى تعزيز المنظومة الصحية وتحسين نوعية التكفل بالمواطن. وذلك عبر حزمة من المشاريع الصحية النوعية التي يرتقب تجسيدها خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه الاستجابة كتتويج لمقاربة تشاركية تعتمد على التشخيص الدقيق لواقع القطاع الصحي بالولاية. واستشراف آفاق تطويره بما يتماشى والتحولات الديمغرافية والطلب المتزايد على الخدمات الصحية المتخصصة.

وفي هذا السياق، وافق وزير الصحة على الشروع في تجسيد مشروع مركب للأمومة والطفولة، بعد اختيار أرضيته مسبقًا بمحاذاة المدينة مول. وهو مشروع استراتيجي يعوَّل عليه لتخفيف الضغط عن الهياكل الاستشفائية الحالية. وتوفير فضاء صحي عصري يضمن تكفلا نوعيا بالأم والطفل، وفق المعايير الطبية الحديثة.

كما تمّت الموافقة على تسجيل مشروع لإعادة الاعتبار للمؤسسة العمومية الاستشفائية “احميدة بن عجيلة” بالأغواط. بما يسمح بتأهيل هذا الصرح الصحي العريق، وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج، وتدعيمه بالوسائل والتجهيزات الضرورية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وفي خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بمناطق الجنوب والمرتفعات، وافق الوزير على تجسيد مشروع إنجاز مستشفى بسعة 240 سرير بمدينة أفلو. وهو مكسب صحي هام من شأنه تقليص معاناة المرضى في التنقل نحو الولايات المجاورة، وضمان عدالة صحية مجالية لفائدة سكان المنطقة.

كما شملت الاستجابة الوزارية الموافقة على تحضير دراسة تقنية لترقية المستشفى المختلط 240 سرير بالأغواط إلى مستشفى جامعي بسعة 500 سرير. وهو مشروع طموح يعد نقلة نوعية للقطاع الصحي بالولاية، من خلال تعزيز التكوين الطبي الجامعي. واستقطاب الكفاءات، وتوسيع نطاق التخصصات الطبية الدقيقة.

وفي إطار تدعيم المصالح الاستشفائية المتخصصة، تمت الموافقة على فتح مصلحة للحروق بالمستشفى المختلط العقيد لطفي بالأغواط. استجابة لحاجة ملحة تمس شريحة واسعة من المرضى، خاصة في الحالات الاستعجالية، بما يضمن تدخلًا طبيًا سريعًا وفعالًا وفق بروتوكولات علاجية متقدمة.