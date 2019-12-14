الأغواط: مطالب شعبية بالتسريع في فتح المستشفى الجامعي 240 سرير

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الأغواط: مطالب شعبية بالتسريع في فتح المستشفى الجامعي 240 سرير
بقلم مصطفى بن مسعود

ككل يوم سبت ينظم مواطنون مرفوقين بمختلف فعاليات المجتمع المدني وقفة سلمية أمام مقر المستشفى الجامعي 240 سرير.

وحسب مصادر النهار اونلاي فإن وقفة سلمية جاءت من أجل إيصال رسالة قوية فحواها التسريع في فتح هذا الصرح الصحي

وعلى حسبهم الذي طال انتظار  المستشفى الجامعي من سكان الجنوب عامة ومن سكان ولاية الأغواط خاصة.

وهذا بعد العجز في الطاقم الطبي و الشبه الطبي المسجل على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية احميدة بن عجيلة مما أثر سلبا على المنظومة الصحية في ولاية سكانها يقاربون المليون نسمة.

إضافة إلى أن فتح المستشفى الجامعي ينتظره طلبة كلية الطب الذين يصلون إلى عامهم السادس دون وجود مركز استشفائي جامعي قصد مزاولة أعمالهم التطبيقية فيه.

وقد صرح والي الولاية بقرار فتحه أواخر شهر نوفمبر لكن مجرد حبر على ورق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=741490

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