الأغواط.. منع إشعال النار ومواقد الشواء في الغابات

أطلقت محافظة الغابات لولاية الأغواط بلاغًا هامًا موجّهًا إلى المواطنين والعائلات المتوافدة على غابة مادنة والمناطق الغابية المتواجدة بولاية الاغواط ، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حيث دعت فيه إلى ضرورة التقيد الصارم بإجراءات الوقاية من الحرائق، وذلك بمنع إقامة مواقد الشواء أو إشعال أي مصدر للنار داخل الفضاءات الغابية، حفاظًا على الثروة الغابية من الأخطار التي تهددها خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعًا محسوسًا في درجات الحرارة وتزايد الإقبال على الرحلات العائلية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت المحافظة أن هذا القرار يأتي تطبيقًا لأحكام القرار الولائي رقم 849/26 المؤرخ في 27 أفريل 2026، والذي ينص على منع إشعال واستعمال مصادر النار بالمناطق الغابية الحساسة، إضافة إلى منع إشعال النار بغرض الشواء، تفاديًا لاندلاع حرائق قد تتسبب في خسائر بيئية جسيمة وتمس الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، فضلًا عن تهديد سلامة المواطنين والممتلكات المجاورة.

وشددت مصالح الغابات على أن أي تصرف غير مسؤول أو إهمال بسيط قد يؤدي إلى كارثة بيئية حقيقية، خاصة في ظل الظروف المناخية الحالية التي تساعد على انتشار النيران بسرعة كبيرة، داعية المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة في حماية الفضاءات الغابية باعتبارها متنفسًا طبيعيًا للعائلات وثروة بيئية وجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ويأتي هذا البلاغ ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التحسيسية التي تباشرها محافظة الغابات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الحد من حرائق الغابات وترسيخ ثقافة الوقاية والوعي البيئي لدى المواطنين خلال موسم الصيف والمناسبات التي تعرف كثافة في التنقلات والتجمعات العائلية