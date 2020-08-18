الأغواط.. مواطنو بلدية حاسي الرمل يحتجون بسبب تلوث مياه الحنفيات

تجمهر اليوم العشرات من مواطني بلدية حاسي الرمل أمام مقر الدائرة للمطالبة بتدخل السلطات الولائية لايجاد حل للوضعية الكارثية لمياه الحنفيات التي لا تصلح حتى للحيوانات على حد تعبيرهم.

وحسب المحتجون فان هذه المادة الحيوية تعرف منذ مدة تغيرا في لونها ورائحتها، ما أدى بساكنة المدينة بالعزوف عن استعمالها واستعمال المياه المعدنية لكن هذا الأمر طال و ارهق كاهلهم، ورغم الوعود المقدمة من طرف مصالح البلدية بتدارك الأمر إلا تنه لحد كتابة هذه الأسطر لم تقم هذه الأخيرة بالاجراءات المنوطة بها ولم تاخذ الامر بمحمل الجدية خاصة ان الامر يتعلق بمادة مهمة و اساسية في الحياة.

من جهتهم ندّد المحتجون بسياسة الهروب الى الامام المنتهجة من طرف الجهات المختصة مطالبين في ذات السياق بمعالجة المشكل في اقرب وقت ممكن.

مصطفى بن مسعود