الأغواط..نشوب حريق داخل مطبخ قاعدة الحياة التابعة لسوناطراك

تدخلت مديرية الحماية المدنية لولاية الأغواط من خلال الوحدة الثانوية للحماية المدنية حاسي الرمل اليوم الأربعاء، على الساعة 11 سا و4 دقيقة. لأجل عملية اخماد حريق شبّ بمطبخ ومطعم غير مستغل في الطابق الأول.

وتمت السيطرة على الحريق و اخماده و منعه من الانتشار بالطابق الأرضي و باقي مرافق قاعدة الحياة التابعة لشركة سوناطراك. كما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور