الأغواط: وضع حد لجماعة إجرامية دولية وحجز 44 كلغ كوكايين

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالأغواط، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية تقوم بالنقل والتخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات عبر كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لذات المصالح، تتكون الجماعة الإجرامية، من 7 أشخاص من جنس ذكر “أحدهم من جنسية أجنبية”، يترواح سنهم من 30 إلى 52 سنة.

وتعود حيثيات القضية إلى قيام عناصر الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بتفتيش مركبة سياحية نوع داسيا دوستر على مستوى الطريق الوطني رقم01 الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة.

أين تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) تقدر ب 44,278 كلغ. على شكل صفائح مخبأة بإحكام على مستوى المركبة،ليتم حجزها وتوقيف السائق.

وبعد التحقيق، وتكثيف التحريات تم تمديد الإختصاص إلى عدة ولايات من الوطن. لتمكن من توقيف أفراد الجماعة الإجرامية والبالغ عددهم 7 أشخاص. مع حجز 3 مركبات وهواتف نقالة، ومبالغ مالية تقدر ب231 مليون و500 ألف سنتيم، و7900 أورو و1302دولار.

وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة على خلفية تورطهم في جناية الحيازة والنقل والتخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات الصلبة (كوكايين) من طرف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.