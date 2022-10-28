الأغواط..وفاة إمرأة اثر تعرضها لحروق بقرية بنانة الاخوة عاشوري

لفظت امرأة تبلغ من العمر 28 سنة انفاسها الاخيرة،مساء اليوم، بقرية بنانة الاخوة عاشوري اثر تعرضها الى حروق من الدرجة الثالثة.

كما اصيب شخصين اخرين من بينهم طفل باصابات خفيفة جراء تعرض المسكن العائلي الى حريق مجهول المصدر.

وقد تنقلت السلطات المحلية بسيدي مخلوف على راسها والي الاغواط.لمواساة العائلة وتفقد الحالة الصحية للضحيتين.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا امنيا حول الاسباب الداعية الى وقوع الحادث الاليم الذي اهتز له سكان سيدي مخلوف.