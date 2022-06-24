الأغواط: وفاة شخصين في حادث مرور
لقي شخصان حتفهما في حادث مرور، وقع اليوم الجمعة، على مستوى بلدية قصر الحيران بولاية الأغواط.
وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالطريق الولائي رقم 31 الرابط بين ولايتي الاغواط و الجلفة بالضبط على مستوى بلدية قصر الحيران،حيث اسفر الحادث عن وفاة شخصين.
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هكذا تعامل مدير التربية لولاية الأغواط مع مترشحة تلقت خبر وفاة والدها
هكذا تعامل مدير التربية لولاية الأغواط مع مترشحة تلقت خبر وفاة والدها
كما أدى أمسية يوم أمس مدير التربية لولاية الأغواط عبد القادر رباح نيابة عن كل إطارات و مستخدمي قطاع التربية بالولاية. واجب التعزية لعائلة التلميذة زقرير وسيلة متمدرسة بمتوسطة تربح محمد. و مترشحة لامتحان شهادة التعليم المتوسط بمتوسطة محمد عزوز.
وأبدى مدير التربية تعاطفا كبيرا معها و مع عائلتها. مستغلا الفرصة للتحادث معها مليا، من منطلق أن ذلك قضاء وقدر و لا رد لقضائه سبحانه و تعالى.
وقال للفتاة إن أفضل هدية تهديها لروح والدها الطاهرة هي نجاحها ليس في امتحان شهادة التعليم المتوسط فحسب. بل في مسارها الدراسي و حياتها عموما.
الزيارة أثلجت صدور أهل الفقيد ورفعت معنويات التلميذة ودفعتها للإنطلاق مجددا بروح معنوية عالية لمواصلة الإمتحان بمنتهى الإرادة وبالغ الإهتمام.
وفي سياق ذي صلة تكفل صبيحة اليوم مدير التربية بتوصيل التلميذة المترشحة إلى مركز الإجراء بمتوسطة عزوز. ودعى الحضور للوقوف دقيقة صمت ترحما على والدها. كما استغل الفرصة للإشراف على فتح ظرف مادة اللغة الفرنسية.
تلميذ يجتاز البيام رغم إصابته بكسر في الحوض والأطراف
كما قامت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية في ولاية البليدة بمساعدة تلميذ ممتحن ونقله إلى مركز الامتحان بسبب إصابته على مستوى الحوض والأطراف. وهذا لتمكينه من اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط في ظروف جيدة بالتنسيق مع رئيس مركز إجراء الامتحان.
وقد اعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” لقرابة 740 ألف مترشح. وموزعين على 2800 مركز إجراء. لافتكاك تأشيرة الإنتقال إلى الطور الثانوي.
وقال وزير التربية في كلمة ألقاها أمام المترشحين، إن كل الظروف مهيأة من أجل اجتياز البيام في ظروف جيدة. كما جرى حوار بين بلعابد والتلاميذ حول مدى استعدادهم للامتحانات.
ويمتحن التلاميذ على مدار ثلاثة أيام “من 6 إلى 8 جوان” في 9 مواد، إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها. وتجري هذه الإمتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف إستثنائية. حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد 19.
وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أوضح مؤخرا أن أسئلة الامتحانات ستكون حول الدروس التي تم تحصيلها حضوريا بالمؤسسات التربوية. داعيا المترشحين إلى عدم التفاعل مع ما يبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي.