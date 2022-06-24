الأغواط: وفاة شخصين في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور، وقع اليوم الجمعة، على مستوى بلدية قصر الحيران بولاية الأغواط.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالطريق الولائي رقم 31 الرابط بين ولايتي الاغواط و الجلفة بالضبط على مستوى بلدية قصر الحيران،حيث اسفر الحادث عن وفاة شخصين.

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كما أدى أمسية يوم أمس مدير التربية لولاية الأغواط عبد القادر رباح نيابة عن كل إطارات و مستخدمي قطاع التربية بالولاية. واجب التعزية لعائلة التلميذة زقرير وسيلة متمدرسة بمتوسطة تربح محمد. و مترشحة لامتحان شهادة التعليم المتوسط بمتوسطة محمد عزوز.

وأبدى مدير التربية تعاطفا كبيرا معها و مع عائلتها. مستغلا الفرصة للتحادث معها مليا، من منطلق أن ذلك قضاء وقدر و لا رد لقضائه سبحانه و تعالى.

وقال للفتاة إن أفضل هدية تهديها لروح والدها الطاهرة هي نجاحها ليس في امتحان شهادة التعليم المتوسط فحسب. بل في مسارها الدراسي و حياتها عموما.

الزيارة أثلجت صدور أهل الفقيد ورفعت معنويات التلميذة ودفعتها للإنطلاق مجددا بروح معنوية عالية لمواصلة الإمتحان بمنتهى الإرادة وبالغ الإهتمام.

وفي سياق ذي صلة تكفل صبيحة اليوم مدير التربية بتوصيل التلميذة المترشحة إلى مركز الإجراء بمتوسطة عزوز. ودعى الحضور للوقوف دقيقة صمت ترحما على والدها. كما استغل الفرصة للإشراف على فتح ظرف مادة اللغة الفرنسية.

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