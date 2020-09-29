الأغواط.. وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مرور

لقي، صبيحة اليوم الثلاثاء، شخصان حتفهما وأصيب ثالث بجروح في حادث مرور وقع بين الأغواط وغرداية.

حادث المرور وقع بعد تصادم تسلسلي لثلاثة سيارات سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 1 في شقه الرابط بين الأغواط و غرداية.

وذلك عند النقطة الكيلومترية 463 بالقرب من المدينة الجديدة بليل.

حيث تم نقل الجريح و آخر مصاب بصدمة نفسية إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية احميدة بن عجيلة بالاغواط.

في حين تم وضع جثث الضحيتين بمصلحة حفظ الحثث لمستشفى بليل من طرف أعوان الحماية المدنية.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف الأسباب الحقيقية للحادث.