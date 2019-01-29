الأغواط.. وفاة شخص اختناقا بالغاز بأفلو

لقي شخص يبلغ من العمر 39 سنة مصرعه بعد اختناقه بغاز أحادي أوكسيد الكربون بمنزله العائلي الكائن بحي الڨرابة في مدينة أفلو في الأغواط .

الضحية أب لثلاثة أبناء و متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي ، الحادث خلف حسرة و ألما كبيرة في لدى عائلة المتوفي و جيرانه.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة تعتبر الرابعة من نوعها في ولاية الأغواط منذ بداية فصل الشتاء.

وهذا بعدما تم تسجيل وفاة شخصين ببلدية الحاج المشري و شخص آخر بحي سيدي يانس في عاصمة الولاية.

إضافة إلى إنقاذ أزيد من 20 شخصا آخرين في حصيلة مفزعة رغم الحملات التحسيسية المتواصلة من طرف الحماية المدنية وسونلغاز.

حول الاستخدام السيء للأجهزة التي تعمل بغاز المدينة .