الأغواط.. وفاة شخص في حادث مرور

لقي شخص حته في حادث مرور وقع اليوم الاربعاء، بمنطقة كسلان بلدية الحاج مشري بولاية الأغواط.

وفي بيان لمصالح الدرك الوطني، فقد وقع الحادث بالطريق البلدي غير المرقم الرابط بين بلديتي الحاج مشري الأغواط، و الشقيق البيض بالضبط بمنطقة كسلان بلدية الحاج مشري، حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص.

كما لقي شخص حتفه في حادث مرور، الذي وقع بالطريق الولائي رقم 135 في شطره الرابط بين بلديتي بليل و حاسي الرمل بولاية الأغواط.

و حسب مصالح الدرك الوطني، فقد اسفر الحادث عن وفاة شخص و اصابة آخر بجروح.

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