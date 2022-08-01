الأغواط…وفاة شخص في حادث مرور

لقي شخص حتفه في حادث مرور، الذي وقع بالطريق الولائي رقم 135 في شطره الرابط بين بلديتي بليل و حاسي الرمل بولاية الأغواط.

و حسب مصالح الدرك الوطني، فقد اسفر الحادث عن وفاة شخص و اصابة آخر بجروح.

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