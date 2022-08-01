الأغواط…وفاة شخص في حادث مرور
لقي شخص حتفه في حادث مرور، الذي وقع بالطريق الولائي رقم 135 في شطره الرابط بين بلديتي بليل و حاسي الرمل بولاية الأغواط.
و حسب مصالح الدرك الوطني، فقد اسفر الحادث عن وفاة شخص و اصابة آخر بجروح.
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الأغواط..حادث مرور يودي بحياة 3 أشخاص بالطريق الوطني رقم 1
كما لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01
في شطره الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة على مستوى المكان المسمى قارة الحمام بلدية الأغواط.
فيما تتواجد أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالأغواط، رفقة مصالح الحماية المدنية في عين المكان لإتخاذ الإجراءات اللازمة .
الأغواط..جمارك أفلو تحجز 8490 قرصا مهلوسا
كما حجز أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بآفلو، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالأغواط 8490 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.
والتي تم ضبطها على متن سيارة نفعية، وتندرج العملية في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية،
وتجندّها التام ليلا ونهارا في سبيل المساهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن.
الأغواط..اخماد حريق بمساحة 2 هكتار بمنطقة الرقص
كما أخمدت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة سيدي مخلوف، صبيحة اليوم، حريق مساحته حوالي 2 هكتار بقايا حصيدة شب بمنطقة الرقص.
وتدخلت عناصر الحماية في حدود الساعة 12.07سا من اجل هذا الحريق،
وبفضل الجهاز الأمني الموضوع في عين المكان تم إخماد هذا الحريق ومنع الحريق من الانتشار وإنقاذ 18هكتار.
إصابة شخصين في إنقلاب وإنقسام سيارة بالمسيلة
كما تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بالمسيلة صباح هذا اليوم الأحد، في حادث مرور خطير خلف إصابة شخصين بجروح.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تمثل الحادث، في إنقلاب وإنقسام سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 45 المخرج الجنوبي لمدينة المسيلة.
و خلف الحادث، إصابة شخصين بجروح وآلام مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية، نحو مستشفى الزهراوي بالمسيلة.