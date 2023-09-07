الأغواط.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور 

لقي شخص مصرعه واصيب 2 اخرين، اليوم الخميس، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ن/ك :461 بلدية ودائرة حاسي الرمل.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا49د من أجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ن/ك :461 بلدية ودائرة حاسي الرمل.

وخلف الحادث وفاة شخص ذكر عمره 15 سنة و إصابة آخرين بجروح مختلفة تم اسعافهما ونقلهما للمستشفى المحل.

اما الوفاة فنقلت الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.