الأغواط: وفاة طالبة جامعية دهسا بإقامة قوجال محمد

إهتزت الإقامة الجامعية قوجال محمد بولاية الأغواط على وقع وفاة طالبة جامعية دهسا تحت عجلات شاحنة تموين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الطالبة تدعى “ع. آ” والبالغة من العمر 20 سنة تنحدر من ولاية تيارت. وتدرس في قسم السنة الثالثة بالمدرسة العليا للأساتذة طالب عبد الرحمن بالأغواط.

وأضافت ذات المصادر، أن الطالبة توفيت دهسا بعد إصابة تلقتها على مستوى الرأس نتيجة دهسها من قبل شاحنة تموين الإقامة الجامعية قوجال محمد 1000 سرير.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، أعلنت إدارة المدرسة العليا للأساتذة بالاغواط تعليق الامتحانات بدءا من اليوم، على أن تستأنف يوم السبت المقبل.