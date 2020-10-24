الأغواط: وفاة كهل وإصابة آخر في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية، عين ماضي، في الأغواط، بدعم من الوحدة الرئيسية اليوم السبت، لأجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة بسيارة نفعية الطريق الولائي 230 النقطة الكيلومترية 43 بإقليم ببلدية الحويطة ودائرة عين ماضي .

وأسفر الحادث ضحية متوفي من جنس ذكر، يبلغ 53 سنة، ومصاب يبلغ 57 سنة.

وتم إسعاف المصاب في المكان ونقله الى مستشفى احميدة بن عجيلة.

فيما تم نقل المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات عين ماضي .

وقد عرفت حصيلة حوادث المرور لهذا الأسبوع ارتفاعاً محسوساً في عدد الحوادث قدر بـ 30 حادثا.

وكذا ارتفاع في عدد الجرحى بـ 12، فيما سجلت الوفيات ارتفاعاً بـ 6 حالات، وذلك مقارنة بالأسبوع الذي سبق.