الأغواط.. وقفة إحتجاجية لعمال الأشغال العمومية أمام مقر المديرية الولائية صبيحة الغد

ينظم عمال قطاع الأشغال العمومية بولاية الأغواط، صبيحة غد الثلاثاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر المديرية الولائية.

وهذا حسب إشعار بالوقفة الإحتجاجية، من قبل الفرع النقابي، للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.

وجاء في الإشعار أنّ الوقفة الإحتجاجية تأتي نظرًا لغلق باب الحوار وعدم إشراك الفرع النقابي في أي شيء، رغم مراسلة الأمانة الولائية للنقابة، بعد الوقفة الإحتجاجية التي كانت بتاريخ 14 جانفي الماضي.

ويأتي الإحتجاج حسب نفس الإشعار لعدة أسباب منها معاناة عمال القطاع في الولاية من التميز في الترقية، عدم إدماج المتعاقدين في المناصب التي يشغلونها فعليًا، إجراءات الخصم والتعسف ضد المنخرطين في القسم الفرعي للنقابة في أفلو.

كما أشار الإشعار إلى بعض التصرفات غير اللائقة من طرف رئيس مصلحة الإدارة والوسائل وكذا منح وإنهاء مهام المناصب ؤالعليا على إعتبارات شخصية وعدم إستغلال ععد كبير من المناصب العليا الشاغرة رغم توفر الموظفين المستوفين للقنونية، بالإضافة إلى عدم توفير مكتب للفرع النقابي.