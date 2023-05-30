الأغواط: 1344 متمدرسا يجتازون إمتحان التحرر من الأمية

إجتاز يوم أمس حوالي 1344 متمدرسا في فصول محو وتعليم الكبار بولاية الأغواط إمتحان التحرر من الأمية. منهم 1224 من فئة الإناث و 120 من الذكور. موزعين على 64 مركز إجراء عبر كامل تراب الولاية منها 21 ببلديات الجهة الشمالية. للولاية على غرار أفلو بريدة الحاج المشري والغيشة وعين سيدي علي.

وسخرت الملحقة الولائية للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية الأغواط، كافة الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذا الامتحان. بالإضافة إلى طاقم مكون من معلمين يشرف فريق منهم على حراسة قاعات الإمتحان.

في حين كلف فريق آخر بتنظيم أوراق الإجابات وتصحيحها على أن تعلن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة.

وللإشارة فإن امتحان التحرر من الأمية يخصص لدارسي المستوى الثالث والذين أتموا برنامجهم الدراسي بعد سنوات من المثابرة والاجتهاد.

وستمكنهم شهادات التحرر من الامية للموسم الأمية من متابعة دراساتهم الأمية عن طريق نظام التعليم عن بعد. خاصة لفئة الدارسين من السن.

وحسب مدير الملحقة “محمد رقاب” فقد بلغ عدد المتحررين من الأمية منذ إنطلاق الإستراتيجية أزيد من 25 ألف دارس أغلبهم نساء. مضيفا أن عدد المسجلين بأقسام محو الامية للموسم الجاري بلغ أزيد من 3707 ألف متمدرس منهم 3218 إناث و 489 ذكور. موزعين على 24 بلدية بالمؤسسات التربوية والمساجد ومؤسسات إعادة التربية الثلاث بالولاية.

كما أحصت الملحقة الولائية أعلى نسبة للمتمدرسين من فئة الإناث، وعن الفئات العمرية الأكثر التحاقا بصفوف محو الأمية. فهي بين الـ30 و 55 سنة.

ويسهر على تلقين الدروس والمعارف لهؤلاء الدارسين أزيد من 139 مؤطر منهم 137 من فئة المتعاقدين الديوان الوطني لمحو الأمية مع وتعليم الكبار.