الأغواط: 3 قتلى وجريحان في حادث مرور  بالحويطة

لقي 3 أشخاص حتفهم فيما أصيب إثنين أخرين إثر حادث مرور وقع على مستوى بالطريق الولائي رقم 230 الرابط بين بلديتي الحويطة وتاجرونة بالأغواط.

الحادث وقع يإقليم بلدية الحويطة وخلف عن وفاة 3 أشخاص رحمهم الله واصابة شخصين بجروح.

وفور وقوع الحادث تنقلت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحويطة مجموعة الأغواط إلى عين المكان من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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