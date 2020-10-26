الأغواط: 5 سنوات سجنا نافذا لشخص دنّس القرآن الكريم ويمارس الشعوذة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية الأغواط الأسبوع الماضي من توقيف شخص يبلغ من العمر 67 سنة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المشتبه فيه تورط في النصب والإحتيال، جنحة تدنيس القران الكريم عن طريق التمزيق.

وكذا جنحة المساس بالمعلوم من الدين والشريعة الإسلامية، مخالفة ممارسة طقوس السحر والشعوذة والعرافة.

تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تفيد بقيام المشتبه فيه بنشاطه الإجرامي بمنزله المتواجد على مستوى أحد أحياء مدينة الأغواط.

أين أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيه، وضبط بمسكنه على مصحف من الحجم الصغير موضوع في مكان غير لائق.

وكتاب به سور قرآنية تم تدنيسها، طلاسم تستعمل في طقوس السحر والشعوذة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الشعوذة.

وبعد إستيفاء الإجراءات الجزائية الخاصة بقضية الحال تم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، ليحيل الملف على إجراءات المثول الفوري للجلسة ، ليتم إدانته بخمسة سنوات حبسا نافذة مع الإيداع و غرامة مالية نافذة.