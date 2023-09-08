الأغواط.. 5 وفيات و4 جرحى إثر تصادم بين سيارتين

لقي 5 أشخاص حتفهم فيما أصيب، 4 آخرين بجروح جراء حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 230 ،بلدية الخنق و دائرة عين ماضي بولاية الأغواط.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تصادم بين سيارتين. على مستوى الطريق الولائي رقم 230، بلدية الخنق ودائرة عين ماضي.

وأشارت المصادر نفسها أن الحادث خلف وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. كحصيلة أولية تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي. أما الوفيات فحولوا الى مصلحة حفظ الجثث .