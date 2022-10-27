الأغواط: 9 ضحايا في اصطدام بين حافلة وسيارة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس بولاية الأغواط في إصابة 9 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالأغواط بدعم من المركز المتقدم للحماية المدنية وسط المدينة صبيحة اليوم الخميس في حدود الساعة 05 سا و 40 د. لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام حافلة بسيارة نفعية. على الطريق الوطني رقم واحد في النقطة الكيلومترات 427 مدخل الولاية الجنوبي.

كما أسفر الحادث عن إصابة 09 ضحايا كلهم من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 15 الى62 سنة. حيث تم إسعافهم و نقلهم على جناح السرعة إلى المصالح الإستشفائية.