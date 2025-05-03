الأغواط.. بيع الأضاحي المستوردة للمواطنين مباشرة وبدون وساطة .. بهذه الشروط 

أعلنت مصالح ولاية الأغواط عن الاجراءات التنظيمية لعملية بيع الاضاحي المستوردة للمواطنين وبدون وساطة.

وتعلم مصالح الولاية المواطنين الراغبين في إقتناء أضحية العيد، تقرر جملة من الإجراءات التنظيمية لضمان نجاح هذه العملية كالآتي:

البيع سيكون مباشرة للمواطنين وبدون وساطة.

كما ستنطلق العملية بداية من يوم الأحد 04 ماي 2025 وتمتد إلى نهايته ابتداء من الساعة الثامنة 08:00 سا صباحا إلى غاية الساعة الثامنة 20:00 سا مساءا.

ويتم بيع الأضاحي حية وبسعر موحد قدره 40.000,00 د.ج، مع تفضيل الدفع الإلكتروني عبر أجهزة T.P.E ، عبر مكاتب البريد الأقرب لنقاط البيع وكذا عبر بنك الفلاحية و التنمية الريفية “BADR” لبلديات: الأغواط، أفلو، عين ماضي و قصر الحيران فيما سيكون التسليم فوريًا عقب الدفع.

وإحضار بطاقة التعريف الوطنية إجباري. كما يمنع إقتناء أكثر من أضحية لكل عائلة .