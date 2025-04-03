الأغواط.. مدير مستشفى الشهيد بجرة عبد القادر بآفلو يستقبل أطباء أخصائيين

استقبل مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد بجرة عبد القادر آفلو صبيحة اليوم الخميس أطباء أخصائين في مختلف التخصصات والمتمثلة في جراحة العظام والرضوض اضافة الى الجراحة العامة و التخدير والانعاش.

وذلك في إطار مواصلة تدعيم المؤسسة العمومية الإستشفائية الشهيد بجرة عبد القادر بالولاية المنتدبة افلو بالعنصر البشري المتخصص و لزيادة وتيرة التكفل بالمرضى الوافدين إلى المؤسسة.

حيث أعرب كل منهم عن استعداده لتقديم إضافة حقيقية للمرضى الوافدين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد بجرة عبد القادر آفلو كما تعهد السيد مدير المؤسسة بتوفير كل الوسائل المادية والبشرية وهذا لتقديم خدمات جيدة للمرضى في ظروف جيدة.

في انتظار تدعيم المؤسسة بمزيد من الممارسين الطبيين المتخصصين في مختلف التخصصات الأخرى.